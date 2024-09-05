Æü·Ð225ÀèÊª¡§5Æü22»þ¡á10±ß¹â¡¢3Ëü6620±ß
¡¡5Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ10±ß¹â¤Î3Ëü6620±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü6657.09±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï37.09±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5178Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2618.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.26¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡5178
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡116689
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2618.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡¡¡5481
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24005¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡¡¡ 626
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 658¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 579
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2618.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï2.26¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36620¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡5178
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡116689
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2618.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡¡¡5481
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24005¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡¡¡ 626
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 658¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 579
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹