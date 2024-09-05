¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬Í½ÁÛ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¡Ö¾¡µ¡¤¢¤ê¡ª¡×·èÀï¤Ê¤éÆ°¤¯¥¡¼¥Þ¥ó¤âÌ¾»Ø¤·¡¡´Ø·¸ÈùÌ¯¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µºâÌ³´±Î½¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì²Å±ÙÂç¶µ¼ø¤¬£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾¡µ¡¤¢¤ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÌµÇÉÈ¶¤Ç¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇÂç¤Î¿·Á¯Ì£¡£·Ð¸³ÃÍ¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£·Ð¸³ÃÍ¤È¿·Á¯Ì£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Í¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ÐºÑÏÀÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¼åÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÄ´ºº¤Ç¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿£³ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬£²°Ì¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤Ï·ë¹½¹â¤¤¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¿©¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ï¾®Àô¡¢¹â»Ô¤Î¸ø»»¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁè¤¤¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¿ûµÁ°Î»á¤ÈËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ê·èÁªÅêÉ¼¤¬¡Ë¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ê¤é¿ûÇÛ²¼¡£´°Á´¤ËËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¡×¤È¿û»á¤¤¶á¤¤£²¿Í¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¿û»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢ËãÀ¸»á¤¬ºÇ¸å¤Ë¹â»Ô»á¤Î±ç·³¤Ë²ó¤ë¤ÈÆÉ¤ó¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤¿¹â»Ô»á¤¬¾®Àô»á¤ò¤â¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤È¹â»Ô»á¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÈùÌ¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤â¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹¥¤·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¸å¡¢·ë²Ì¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊÝ¤Æ¤ë¤«¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤«¤é¡£Îä¹ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¼ê¤ò·ë¤Ö¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£