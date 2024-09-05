¿¹¹áÀ¡¤é½êÂ°¡Öseju¡×¤¬ÈðëîÃæ½ý¤ä»¦³²Í½¹ð¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°ÙÅù¤Ë¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡×ÂÐ±þ¡¿È¯É½Á´Ê¸
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öseju¡Ê¥»¥¸¥å¡Ë¡×¤¬5Æü¡¢ÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ä½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾ÍÀËô¤ÏÍÑ¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤ËìÊ¤á¡¢»ö¶ÈµÚ¤Ó¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÉÔ¤ËË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤¿°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¡¢¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢Ãø¤·¤¤Éî¿«ÅªÉ½¸½¡¢»¦³²Í½¹ð¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼Åù¤Î¹¶·âÅª¹Ô°Ù¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¹Ô°ÙÅù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°°ÕÍß¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¡¢»äÀ¸³è¤ä¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¤¿¤áseju¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢ÂÎÀª¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»öÌ³½ê¤äÈà½÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÌç²È¤ä·Ù»¡½ôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Æ±»öÌ³½ê¤Ï22Ç¯4·îÀßÎ©¡£¿¹¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦È¯É½Á´Ê¸
sejuµÚ¤Ó½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢sejuµÚ¤Ó½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯4·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢³§ÍÍ¤«¤é²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤âÆü¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ä½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾ÍÀËô¤ÏÍÑ¤òÅÌ¤ËìÊ¤á¡¢»ö¶ÈµÚ¤Ó¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÉÔ¤ËË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤¿°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¡¢¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢Ãø¤·¤¤Éî¿«ÅªÉ½¸½¡¢»¦³²Í½¹ð¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼Åù¤Î¹¶·âÅª¹Ô°Ù¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¹Ô°ÙÅù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°°ÕÍß¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¡¢»äÀ¸³è¤ä¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áseju¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢ÂÎÀª¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢»öÌ³½ê¤äÈà½÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÌç²È¤ä»¡½ôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£