»°ãø·°¡¢433Æü¤Ö¤êÆÀÅÀ¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÂåÉ½Éüµ¢¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÌöÆ°
WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î5Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï¤ËÎ×¤ß¡¢7-0¤Ç²÷¾¡¡£
¡¡WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤·¤¿»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ÏÁ°È¾½ªÈ×¤Ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï433Æü¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢»°ãø¡¢±óÆ£¹Ò¤é²¤½£ÁÈ¤Î¼çÎÏ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÂ·¤¨¤ÆºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£8Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ØÂç»ö¤Ê°ìÀï¤ÇÁ°È¾12Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò±óÆ£¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿¤Ê¤«¤ÇÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÆ²°ÂÎ§¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÁ÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò»°ãø¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¡£¸åÈ¾Áá¡¹¤Î7Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤¬¸Ä¿Íµ»¤Ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤òÂÇ³«¤·3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÆ¤ÓÆîÌî¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé¤¬¸åÈ¾ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±32Ê¬¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿°ËÅì¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤êÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ËÅì¤ÏÆ±42Ê¬¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢7-0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡7¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢2023Ç¯6·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç°ÊÍè¡¢1Ç¯2¤«·î¤Ö¤ê¡Ê433Æü¤Ö¤ê¡Ë¤ËÆÀÅÀ¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÁêÅö¡¢¡Ê¥´¡¼¥ë¤ò¡Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤¬¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÎÉ¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È°ÂÅÈ¤·¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë