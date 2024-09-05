TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢"²ÈÂ²" ¤È¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¡Û°¦¸¤£²Æ¬¤È "£³¿Í¤Ç¤ªÃë¿²¡È ¡¡¶¦´¶¤Î¥ê¥×¥é¥¤Â³¡¹

µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦¸¤¤È¤Î¤ªÃë¿²¤Ï»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊó¹ð¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤¬ "»ÐÄï" ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë£²Æ¬¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢Âç¤­¤¯¤ÆÊ¬¸ü¤¤µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î¶»ÈÄ¤Ë¾è¤ê¡¢°Â¿´¤·¤­¤Ã¤¿¿²´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤½¤·¤Æ¡¢µ®Çµ²Ö¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢¥á¥¬¥Í¤â³°¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤È²º¤ä¤«¤µ¤ËËþ¤Á¤¿ "¤ªÃë¿²" ¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡¿ÆÊý¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó£²É¤¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤­¤Ã¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 


¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û