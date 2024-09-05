¡ÈÄ¹ºêー¥½¥¦¥ëÄê´üÊØ¡É 10·î¤«¤é½µ4±ýÉü¤Ø¡¡¸©¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Íè·î¡¢5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤¹¤ëÄ¹ºê¤È´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤È¤ÎÄê´ü¹Ò¶õÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½µ4±ýÉü¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²óÉü¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐÃÎ»ö¤ÏÄ¹ºêー¥½¥¦¥ë´Ö¤ÎÄê´ü¹Ò¶õÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè·î22Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¡£
Âç´Ú¹Ò¶õ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë·×²è¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·îÍË¡¢ÌÚÍË¡¢ÅÚÍËÆü¤Ë ¡È¸áÁ°8»þ¥½¥¦¥ëÈ¯¡É ¤È¡¢¡È¸áÁ°10»þ30Ê¬Ä¹ºêÈ¯¡É ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì1±ýÉü¡£
ÆüÍËÆü¤Ï ¡È¸á¸å2»þ40Ê¬¤Ë¥½¥¦¥ëÈ¯¡É¡¢¡È¸á¸å5»þ20Ê¬Ä¹ºêÈ¯¡É ¤Ç1±ýÉü±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºêー¥½¥¦¥ëÊØ¤Ï¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤¬1988Ç¯¤«¤éºÇÂç½µ3ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑÄãÌÂ¤Ç2013Ç¯¤Ë±¿µÙ¡£
16Ç¯¤«¤é±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¡×¤Ï¡¢ºÎ»»ÌÌ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë2019Ç¯3·î¤Ë±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄê´üÊØ¤ÎºÆ³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º£·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ーµÒ¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤¬4±ýÉü±¿¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸©¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ µ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£