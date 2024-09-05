¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÍÑ¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡ÖSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¾ï»þºÇÂç20¡ó³ä°ú¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
|ÆüËÜ¤Ç¤â³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¸þ¤±¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡ÖSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ªºÇÂç20¡óOFF¤Ë
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡ÖSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê https://www.samsung.com/jp/offer/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Samsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê https://www.samsung.com/jp/multistore/jpeducationepp/ ¡Ë¤ò2024Ç¯9·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÅ°Äì¤·¤Æ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¤·¤Æ¡ÖSamsung¡×¤ò»È¤ï¤º¤ËÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖGalaxy¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖSAMSUNG¡×¤ÈÀ½ÉÊ¤Ë¹ï°õ¡¦°õ»ú¤¹¤ë¥í¥´¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖGALAXY¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¤â¡ÖSamsung¡Á¡Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖGalaxy¡Á¡Á¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤³¤ÎÊý¿Ë¤¬²þ¤á¤é¤ì¤Æ³¤³°¤ÈÆ±¤¸¤¯²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¡ÖSamsung¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤ÎSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤ÎGalaxy S¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎGalaxy Z¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÍÑ¤ÎSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤«¤éºÇÂç20¡óOFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¡÷°Ê¹ß¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤¬¡Öac.jp¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Öed.jp¡×¤Î³Ø¹»¤â¤·¤¯¤Ï¶µ°éµ¡´ØÈ¯¹Ô¤Î¥á¡¼¥ë¤ÇSamsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤ÆSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¤ÏSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿À½ÉÊ¤òËÜ¿Í¤«³°Éô¤Î¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÅ¾Çä¤Þ¤¿¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¶Ø¤¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤ò´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¹Ô°Ù¡ÊSNS¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤òÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç²Á³Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎID¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³°Éô¤Î¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤ÆÎ®½Ð¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Samsung ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷³ä°ú¥µ¥¤¥È¡ØSamsung Education¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù 2024Ç¯9·î4Æü(¿å)³«Àß¤Î¤ªÃÎ¤é¤» - Samsung Newsroom ÆüËÜ
¡¦Samsung Education¥·¥ç¥Ã¥×