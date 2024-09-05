½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±¤¬ÅÞ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¡¡ÇØ·Ê¤ò²òÀâ
¾åÌî¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÀ¯¼£Ã´Åö¤Î¿ÀÎÓµ¼Ô¤Ç¤¹¡£½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍ½È÷Áªµó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸½¿¦¤¬Â³Åê¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«ÅÞ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÀÎÓµ¼Ô¡Ë5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿µÄ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÂ³Åê¤òË¾¤àµÄ°÷¤¬È¾¿ô¶¯¡¢¸½¿¦¤ÎÂ³Åê¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¡¢·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬È¾¿ô¼å¤È¡¢ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎµÄ°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¼«¿È¤¬Äó°Æ¤·¡¢»ÔµÄ¤é¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¶¯¤¯»Ù»ý¤òµá¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Õ¸«¤¬ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â³Åê¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ÀÎÓ¡Ë¤¢¤È¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤¬¸õÊä¼Ô¤Ï¸½¿¦Í¥Àè¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¸½¿¦¤¬Î©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤¼¡¤Î¸õÊä¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Îµ¬Ìó¤òÍð¤¹¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾åÌî¡Ë9·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¡¢Áá¤±¤ì¤Ð10·î¤Ë¤â½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÀÎÓ¡Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤ÎÃæ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤¿Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸½¿¦Í¥Àè¤Î¤Þ¤Þ¡¢Á°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¿ä¤»¤ë¸õÊä¤Ë¤Þ¤È¤áÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£