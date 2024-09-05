EU¤ÈÊÆ±Ñ¤é9¥«¹ñ¡¢½é¤Î¡ÖAI¹ñºÝ¾òÌó¡×¤Ë½ðÌ¾¡¡ÆüËÜ¤Ï¸«¹ç¤ï¤»
¡¡²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ï5Æü¡¢EU¤Î¤Û¤«ÊÆ±Ñ¤Ê¤É9¥«¹ñ¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë½é¤Î¹ñºÝ¾òÌó¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½ðÌ¾¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¡×Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤ÄAIË¡¡¡À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¡¢¹þ¤á¤¿»×¤¤
¡¡¤³¤Î¾òÌó¤Ï¿Í¸¢ÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤¦¹ñºÝµ¡´Ø¡¢²¤½£É¾µÄ²ñ¡ÊËÜÉô¡¦Ê©¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë¤¬5·î¤ËºÎÂò¤·¤¿¤â¤Î¡£AI¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë³«È¯¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¸¢¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÄùÌó¹ñ¤¬Î©Ë¡²½¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡£º£¸å¡¢½ðÌ¾¤·¤¿¹ñ¤Î¤¦¤Á5¥«¹ñ¤ÎÈã½Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢¾òÌó¤ÏÈ¯¸ú¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡áµíÈø°´¡Ë