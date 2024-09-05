±§³ÀÈþÎ¤¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï³¤³°¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê½»¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤¤¡×¶¯¤¤³¤³°»Ö¸þÌÀ¤«¤¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±§³ÀÈþÎ¤¡Ê33¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGlobal X Japan 5th Anniversary Conference¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Global X¤Ï¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ËÀìÌç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ä²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åê»ñ¥Ä¡¼¥ë¤ÎETF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ETC¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÌîË¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö1¿Í¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï³¤³°¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê½»¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤¤¡£±Ñ¸ì·÷¤Ê¤é°Â¿´¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢³¤³°»Ö¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤É¤³¤«°ã¤¦¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹µ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£