¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¡ªÃ§¼Ò¡Ö¥á¥â¥¢¥É¡¼¥ë¡×

巽社は、新たにフルカラー3Dプリントサービスブランド「作るーん」を立ち上げ、その第一号商品として思い出を形にするサービス「メモアドール」を2024年9月から販売します。

料金:148,000円(税込162,800円)ですが、スタートアップキャンペーンと撮影が平日限定の為98,000円(税込107,800円)となっております。

こちらの価格で、小学生未満は同ポーズのメモアドールが3体、中学生以上は1体をお届け。

その他、親子3人割引プランや3回分前払い割引プランをご用意しています。

利用方法:(1)メモアドールのHPより希望のコースで決済してください。

(2)作るーん公式LINEにてお友達登録してください。

(3)公式LINEから撮影日程を選択、決定してください。

(4)撮影当日JR大崎駅近くのスタジオで全身3Dスキャン撮影します。

(5)2週間以内にはお手元にメモアドールをお届けします。

■「メモアドール」概要

ミマキエンジニアリング製の特注機のフルカラー3Dプリンターを使用。

標準機の3DUJ-553と比べ、粒子の大きさがとても小さく積層痕も目立たなくなり、造形表面の荒れが極端に少ない為に、1/150の大きさの人物の造形も可能な3Dプリンターとなります。

メモアドール(フィギュア)の顔の表情や服のしわまで、きれいに造形ができ、思い出をそのままに記録を残すことができます。

標準機のフィギュアとメモアドールとの品質比較写真です。左の標準機での造形と比べると、滑らかさと顔の表情など明らかに違います。

3Dスキャンの風景です。合計96個のカメラに囲まれて前身のカラー情報と形状のスキャンを一瞬で行います。

