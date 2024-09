工藤 勇一登壇！ロングライフ・ラボ「持続可能な社会構築をめざすためのシンポジウム〜より良い社会をつくるための教育〜」

一般社団法人ロングライフ・ラボは2024年10月24日(木)に、「第6回 持続可能な社会構築をめざすためのシンポジウム 〜より良い社会をつくるための教育〜」を東京証券会館 ホールにて開催します。

開催日時:2024年10月24日(木)13:30〜16:30(受付開始12:30)

会場 :東京証券会館 ホール(8階) 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

アクセス:東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅 8番出口直結

参加費 :2,000円/人 *ロングライフ・ラボ賛助会員様・学生:無料

定員 :300名(事前申込制、先着順)

申込期限:2024年10月22日(火)

主催 :一般社団法人ロングライフ・ラボ

※シンポジウム後に懇親会を開催いたします(会費6,000円/人、定員80名先着順)。

<お申込み方法>

(1) ロングライフ・ラボ賛助会員様・学生でシンポジウムのみ参加の方(無料)

Googleフォーム https://forms.gle/VUn6xXtrcA1Hhr5T9

(2)-1 一般の方(シンポジウムのみの方、懇親会まで参加の方)(有料)

-2 ロングライフ・ラボ賛助会員様、学生の方で懇親会も参加される方(有料)

Peatix https://longlife-symposium06.peatix.com

■「持続可能な社会構築をめざすためのシンポジウム」とは

本シンポジウムは、様々な社会課題をテーマに、年に一度、200〜300名規模の会場で情報を発信する場として開催し、参加者のひとり一人に“知って考える機会”と“行動のきっかけ”を提供します。

第6回目となる今回は、日本の教育改革にご尽力されている教育アドバイザー、元千代田区立麹町中学校校長工藤 勇一氏から「持続可能な社会を築くための学校教育〜絶対に欠かすことのできない2つの力〜」と題して講演。

教育を通じて社会課題を解決し、より良い社会(持続可能な社会)に変えていける可能性を学べます。

<プログラム>

【1】プロローグ「持続可能な社会構築をめざして」

一般社団法人ロングライフ・ラボ 代表理事 清水 雅彦

【2】基調講演「持続可能な社会を築くための学校教育〜絶対に欠かすことのできない2つの力〜」

教育アドバイザー、元千代田区立麹町中学校校長 工藤 勇一氏

【3】パネルディスカツション「より良い社会をつくるための教育」

パネリスト:

教育アドバイザー、元千代田区立麹町中学校校長 工藤 勇一 氏

NPO法人テラコヤ 代表 前田 和真 氏

一般社団法人エシカル協会 代表理事 末吉 里花 氏

マテックス株式会社 代表取締役社長 松本 浩志 氏

一般社団法人パッシブハウス・ジャパン 代表理事 森 みわ 氏

ファシリテーター:一般社団法人ロングライフ・ラボ 代表理事 清水 雅彦

■基調講演 講師 工藤 勇一氏 プロフィール

1960年山形県生まれ。

東京理科大学理学部応用数学科卒。

山形県公立中学校教員、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会、目黒区教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課課長などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校校長として宿題廃止・定期テスト廃止・固定担任制廃止などの教育改革を実行。

初の著書『学校の「当たり前」をやめた。』がベストセラーに。

教育再生実行会議委員、内閣府規制改革推進会議専門委員、経済産業省産業構造審議会臨時委員など、公職を歴任。

