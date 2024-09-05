µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10¾¡ÌÜ¤Î¸Í¶¿¤òÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡»î¹çÅÓÃæ¤Î½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡Ý0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¡¡´ôÉì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï5Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ò3¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ4Æü¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¸Í¶¿¡£3²ó¤Þ¤Ç½é²óÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢7²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï0¡Ý0¤Î5²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦»³Ìî¤ÎÅê¤¸¤¿³°³ÑÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£8·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ç±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï7²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¥±¥é¡¼¤Ë·ÑÅê¡£9²ó¤ÏÂçÀª¤¬Äù¤á¤ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢¸Í¶¿¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¡½¡½²¬ËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÈ¯
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤Í¡¢Âç¤¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Âç¤¤Ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥À¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÀõÌî¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤³Ú¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê2¡¢3¡¢4ÈÖ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤È·ë²Ì¡Ë¤Þ¤¢¡Ä¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡¡½¡½Ãæ4Æü¤Ç¸Í¶¿¤¬±þ¤¨¤¿
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ëµå¿ô¤â·×»»¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½2·å¾¡Íø
¡¡¡ÖËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡½¡½Íè½µ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç´üÂÔ¤â
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç£±»î¹ç£±»î¹ç¡£Áê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½DeNAÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡¡¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤Í¡¢Áê¼ê¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¸Í¶¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÍ×½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¨¡¼¥¹¤È4ÈÖ¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ä¤¯
¡¡¡ÖÀª¤¤¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£ÅÓÃæ¤Ç1¡Ý0¤Ç¤·¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¤È¸Í¶¿¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½»î¹çÃæ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½5²ó2»à¤«¤é¤¤¤¤·Á¤Ç
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ãæ4Æü¤Ê¤É¤ÇÎ×¤ó¤À°ìÀï¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬±þ¤¨¤¿
¡¡¡ÖÁª¼ê¤ÏËèÆüÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×