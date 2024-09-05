ÉÊÀî¾±»Ê¡¦ÉÊÀîÍ´¡¢°¥ÀîæÆ¤ÎÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¡È¿Æ»Ò¤À¤Ê¤¡¡É¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ó¤Ê¡Ä¡×
9·î4Æü¿¼Ìë¡¢TOKYO FM¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤Ë¡¢°¥ÀîæÆ¤ÈÉÊÀî¾±»Ê¡¦ÉÊÀîÍ´¤¬½Ð±é¡£ÉÊÀî¤¬¡¢°¥Àî¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½éÂÐÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û ÉÊÀî¾±»Ê¡¦ÉÊÀîÍ´¡¢10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤áÅÏÊÆ¤â¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡Ö3¥ö·î´Ö²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×
20Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é°¥Àî¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦ÉÊÀî¤À¤¬¡¢°¥Àî¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê½é¶¦±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡ËÌëÃæ¤Î2»þ¤È¤«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Æ¥ìÄ«¤Î¥í¥Ó¡¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢æÆ¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹»ý¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ø¤¢¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬1ÈÖºÇ½é¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿ôÇ¯¸å¤½¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥Æ¥ìÄ«¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¡¢æÆ¤µ¤ó¤Î¤½¤ÎËÍ¤òÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿Â©»Ò¤¬AD¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤ÆÂæ¼Ö²¡¤·¤Æ¤Æ¡£²¶¡È¿Æ»Ò¤À¤Ê¤¡¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌAD¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥³¡¼¥ÈÃå¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ÆÉã¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¤Ç¼ò°û¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢Â©»Ò¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ÇÂæ¼Ö²¡¤·¤Æ¤ë¤·¡×¡Ö¡È¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ó¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£