佐藤千亜妃､ 04 Limited Sazabys､大木伸夫(ACIDMAN)､石原慎也（Saucy Dog)が楽曲提供、結束バンドのNEW EP『We will』楽曲提供アーティストコメント到着

佐藤千亜妃､ 04 Limited Sazabys､大木伸夫(ACIDMAN)､石原慎也（Saucy Dog)が楽曲提供、結束バンドのNEW EP『We will』楽曲提供アーティストコメント到着