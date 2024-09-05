佐藤千亜妃､ 04 Limited Sazabys､大木伸夫(ACIDMAN)､石原慎也（Saucy Dog)が楽曲提供、結束バンドのNEW EP『We will』楽曲提供アーティストコメント到着

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現在、『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』が上映中のTVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』に登場するバンド・結束バンドの11月6日（水）発売のNEW EP『We will』に収録される全4楽曲の楽曲提供アーティストが解禁となり、あわせてアーティストコメントも公開された。さらに、『We will』の音源が9月6日（金）0時より先行配信が開始されることも発表された。

◆『夢を束ねて』楽曲提供 佐藤千亜妃 コメント

◆『UNITE』楽曲提供 04 Limited Sazabys コメント

◆『惑う星』楽曲提供 大木伸夫(ACIDMAN) コメント

◆『milky way』楽曲提供 石原慎也（Saucy Dog)  コメント

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

少し未来の結束バンドメンバーがそれぞれデモを持ち寄り作りあげたコンセプトEP『We will』。豪華4組のアーティストが『ぼっち・ざ・ろっく！』のために作詞作曲を手掛けた楽曲を先行配信で確認しておきたい。
 