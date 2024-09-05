ÆüËÜÂåÉ½¤¬»°ãø·°¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡ª¡¡Á°È¾AT¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤âÀ®¸ù
ÆüËÜÂåÉ½¤¬ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤ÇÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢5Æü¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¡£Ä¾¶á¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤À¤¬¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¹¶·â¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤ê¡¢13Ê¬¤Ë¼ç¾¡¦±óÆ£¹Ò¤ÎÀèÀ©¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿ÆüËÜ¡£45¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î»°ãø·°¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
7¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢¤Î»°ãø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»8¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢5Æü¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¡£Ä¾¶á¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀï¤À¤¬¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¹¶·â¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤ê¡¢13Ê¬¤Ë¼ç¾¡¦±óÆ£¹Ò¤ÎÀèÀ©¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿ÆüËÜ¡£45¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Î»°ãø·°¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
7¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢¤Î»°ãø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»8¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£