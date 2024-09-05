¡Ö°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×É×¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¾ïÏ¢µÒ¤¬ÄËÎõ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ú»ä¤ÏÉ×¤È¤ÎÌ¤Íè¤òÄü¤á¤Ê¤¤ Vol.54¡Û
¢£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯Î¥º§ÆÏ¤òºÊ¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤È¡Ä¡£ºÊ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤º¡¢2¿Í¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀµÒ¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤À¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¤¹¤ë¤È¤·¤ç¤¦¤¿¤Ï¡Ö²¶¤Ïº£1¿Í¤ÎÊý¤¬¹¬¤»¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¼«Ê¬¤âÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤µ¤Ï¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯Î¥º§ÆÏ¤òºÊ¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤È¡Ä¡£ºÊ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤º¡¢2¿Í¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀµÒ¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤À¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¤¹¤ë¤È¤·¤ç¤¦¤¿¤Ï¡Ö²¶¤Ïº£1¿Í¤ÎÊý¤¬¹¬¤»¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤â¡¢Æ¯¤¤¤Æ²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¼«Ê¬¤âÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤µ¤Ï¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³
¢£¼«Ê¬¤¬¡Ö¸«ËÜ¡×¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì
É×¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤ÎÏÃ¤ËÃËÀµÒ¤Ï¡Ö°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬·¯¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤è¤¦¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤ç¤¦¤¿¤ËÃËÀµÒ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï±ü¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥à¥·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤È¼«Ê¬¤Ï¸«ËÜ¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¿Í´Ö¤Þ¤ª)