¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡Ê2021Ç¯»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò¡×¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡Ê26¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ö26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Éô¸«¤Æ¤ë¤è¡¡ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Èµ­½Ò¡£³¤ÊÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ´ðÄ´¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¾®ÁÒ¤Ï21Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢8Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¡Ö¾®ÁÒÍ¥¹á¡×¤«¤é¤Î²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£