ºÊ¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤¯¤«¤é¼ÖÂß¤·¤Æ¡ª¡×É×¡ÖÌµÍý¡Á¡×¹âÇ®¤ÎÂ©»Ò¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡ª¡©Ìµ¿À·Ð¤ÊÂÖÅÙ¤ËºÊ¤Ï¡Ä¢ªÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëÊýË¡
·ëº§À¸³è¤ÏÆó¿Í¤Ç¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÇº¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤«¤é¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È²È»ö¤ò´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Å¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÆü¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê31ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ×¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¾ð¤äÉéÃ´¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤Î²È»ö¤ò¤É¤ì¤À¤±Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦Æ±¤Ç²È»ö¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¸øÊ¿¤ÊÊ¬Ã´¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤¬¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤Ç¤¹¡£
É×¤Ë¤Ï¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿Â©»Ò¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢É×¤Ë¼Ö¤òÂß¤·¤Æ¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤É×¤Ë·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê32ºÐ¡¿½÷À¡Ë
ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤º¡¢¿¿·õ¤ËÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÉ×¤«¤é¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È²È»ö¤ò´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Å¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÆü¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê31ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ×¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¾ð¤äÉéÃ´¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦Æ±¤Î²È»ö¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤Î²È»ö¤ò¤É¤ì¤À¤±Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦Æ±¤Ç²È»ö¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¸øÊ¿¤ÊÊ¬Ã´¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤¬¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤¹¤ë
¤ª¸ß¤¤¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¸°¤Ç¤¹¡£
É×¤Ë¤Ï¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×
¡Ö¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿Â©»Ò¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢É×¤Ë¼Ö¤òÂß¤·¤Æ¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤É×¤Ë·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê32ºÐ¡¿½÷À¡Ë
ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤º¡¢¿¿·õ¤ËÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë