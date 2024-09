せとうちDMOは、2024年8月8日付けで第2種旅行業(第2-480号)の登録を行い、新たに旅行業務の取扱いを開始します。

せとうちDMO『せとうちDMC』

『せとうちDMC』の概要

ブランド名称:せとうちDMC(Setouchi DMC)

*せとうちDMO内の、旅行事業ブランドの名称

登録所在地 :広島市中区基町10番3号

登録年月日 :2024年8月8日

登録番号 :広島県知事登録旅行業 第2-480号

主な事業 :受注型企画旅行、手配旅行

せとうちDMOは、2024年8月8日付けで第2種旅行業(第2-480号)の登録を行い、新たに旅行業務の取扱いを開始。

これに伴い、事業ブランド『せとうちDMC*1』を立ち上げ、今年度はせとうちエリアへの観光誘致を目的として、旅行会社等に視察してもらうFAMツアーの企画・造成を行い、「せとうち」を巡る観光客の更なる集客へ繋げます。

*1 DMCとは、「Destination Management Company」の略。観光資源となる、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗などに精通し、地域と協同して観光地域作りを行い、地域への観光客誘客の実現を目指す組織を指す

『せとうちDMC』立ち上げの背景

これまで私たちせとうちDMOは、「せとうち」の魅力を体感できる新たな観光プロダクト(観光サービスや地域産品等)を開発すること、また、綿密な調査に基づくマーケティング戦略によりせとうちの魅力を国内外の人々に発信し新たな観光需要を創造すること、を通じて観光地域づくりに取り組みました。

「せとうち」への更なる集客に繋げていくためにも、現在の取り組みに留まらず、せとうち7県への観光客の送客も実現すべく、新たに旅行業の登録を行い、DMC機能を強化。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旅行業務の取扱いを開始!せとうちDMO『せとうちDMC』 appeared first on Dtimes.