製造工場のコスト競争力を強化！シーエムプラス「脱炭素・エネルギーソリューション展」

シーエムプラスは、オンラインで製品・サービスを探せる情報ポータル「iVEXL (アイベックスエル)」上で、脱炭素関連のソリューションを紹介するe展示会「脱炭素・エネルギーソリューション展」を9月25日から開催します。

シーエムプラス「脱炭素・エネルギーソリューション展」

開催期間: 2024年9月25日〜2025年9月24日

開催場所: オンライン 情報ポータル「iVEXL」内

[出展分野(製品・サービスのカテゴリー)]

・実務者向け

1. エネルギー効率最適化製品

2. 脱炭素関連イノベーション、包装、リサイクル

・経営者/実務者向け

3. 消費エネルギー、GHG排出量可視化

4. 再生可能エネルギー関連製品

・経営者向け

5. オフセット、カーボンクレジット、気候変動対策

6. ソリューションコンサルティング

2021年に開設したiVEXLはこれまで、ライフサイエンス業界でサプライチェーンの要所を担う各製品・サービスを紹介する情報サービスとして、「原薬製造・受託展」や「再生医療・細胞治療製品展」、「医薬品開発製造受託展」「医薬品包装展」などをテーマにe展示会を開催。

新テーマとなる「脱炭素」は、優先度が高い経営課題の一つですが、絵に描いた餅のように具体性を欠き、不確実性が故に二の足を踏むケースも珍しくありません。

そこで当社では、概念設計や基本設計など設備投資の上流からお客様を支援してきたフロントエンドでの経験をもとに、製造原価計算システム「CMP Way」を開発し、脱炭素シミュレーションサービスとして提供。

e展示会「脱炭素・エネルギーソリューション展」では、脱炭素分野で新しい価値を提供する事業者様の展示と合わせ、自社ソリューションも紹介。

新型コロナ禍を経てビジネスパーソンの行動が変化した現在、可処分時間の奪い合いが激しさを増しています。

オンラインで開催されるe展示会は時間的・地理的制約を受けないことから、多忙な現代に生きる購買ステークホルダーに効率よくアピールするには理想的なマーケティング手段の一つとして人気を博しています。

iVEXLでは、姉妹サイト「GMP Platform」の会員26,000名(23年7月時点)に、自社の新技術・新サービスに関する出展情報を案内することができます。

山田コンサルティング共催セミナー「変わりゆくベトナムのエネルギー市場と企業戦略」

人口ボーナス期を迎えた、ベトナムをはじめとした東南アジアの国々では、消費者の爆発的な増加に伴い、現地消費を見込む製造力強化と『製造原単価の節減によるコスト競争力強化』の両立が大きな課題となっています。

独立行政法人ジェトロが2022年に実施した「海外進出日系企業実態調査」によれば、ベトナム国内に進出済みの本邦企業での脱炭素への取り組みはアセアン地域でも低い一方で、脱炭素化に「今後取り組む予定がある」という意向・関心を示した企業は少なくありません。 *1

当社では、海外進出する本邦企業の増加を見据え、シンガポールグループ本社を起点に東南アジアをはじめ海外での事業展開を強化し、2013年にはベトナムに現地法人 CM Plus Vietnam Co., Ltd. を設立しました。

利用者の施設部門に代わり、経済性計算を含む実行可能性検討(フィージビリティスタディ)から概念設計、引き合い見積・業者評価、建築申請・詳細設計、そして施工管理まで、ワンストップでのサービスを準備。

この度、ベトナムをはじめとした東南アジアに進出する本邦製造業顧客の課題解決を目指して、国内外で実績の豊富な山田コンサルティング社と、解決への手掛かりを概説するセミナーを共催することとなりました。

講演の模様(一部)は、iVEXL e展示会「脱炭素・エネルギーソリューション展」の基調講演としても公開される予定です。

■セミナー概要

日時 :2024年9月26日(木) 16:00-17:00

形式 :オンライン

タイトル :変わりゆくベトナムのエネルギー市場と企業戦略

〜再エネ分野における現地企業の動向、製造業における脱炭素化の取組・実例〜

プログラム:第一部 ベトナムのエネルギー政策の現状と産業動向

第二部 実行可能な脱炭素化(省エネ・コスト削減)へのアプローチ

[参考] *1 (JETRO、2024/01/18)

