¡Ö¸µ²Ç¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç½÷À»É»¦¤«¡¡¸µÉ×¤òÂáÊá¡¡ÆàÎÉ¡¦³à¸¶»Ô
ÆàÎÉ¸©¤Î¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤Ç¡¢47ºÐ¤Î½÷À¤¬ÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡£Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬¤Ï¤é¤ì¡¢·Ù»¡´±¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯Å¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸á¸å¡¢Å¹°÷¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡Ö½÷ÀµÒ¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡£5¿Í¤ÇÈÈ¿Í¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç½÷À¤¬ÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©ÅÄ¸¶ËÜÄ®¤Î¼«±Ä¶È¡¦¹âÀÐ¹¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï5Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡¡³à¸¶ËÌÅ¹¡×¤Ç¸µºÊ¤Î¹âÀÐÀ²Èþ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Î¼ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À²Èþ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
2¿Í¤ÏÊÌµïÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¸µ²Ç¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£