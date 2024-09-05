¡Ö¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¡×¤Îµ¶T¥·¥ã¥ÄÈÎÇäÍÆµ¿¡¡»¨²ßÅ¹·Ð±Ä¤ÎÃË½÷2¿ÍÂáÊá
¡¡°áÎà¤Î³¤³°¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¡×¤Îµ¶ÊªT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¾À®½ð¤Ê¤É¤ÏÂçºå¡¦Äá¶¶¤Î»¨²ßÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿Í¤ò¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï2ÆüÉÕ¡£
µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ª¡¡ËÜÊª¤ÈÈæ³ÓÅ¸¼¨¡ÖÃ±ÂÎ¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡2¿Í¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ÎÄÄ½Å´ð¡Ê56¡Ë¡áÂçºå»ÔÅìÀ®¶èÃæÆ»2¡á¤È½¾¶È°÷¤ÎÍûÄç°¦¡Ê65¡Ë¡áÆ±»ÔÏ²Â®¶èÂç¹õ2¡á¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2Æü¡¢ÄÄÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÆ±»ÔÀ¸Ìî¶èÄá¶¶2¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç¡¢¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¤Îµ¶ÊªT¥·¥ã¥Ä1ÅÀ¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¡¢¾¦É¸¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹Æâ¤«¤é¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ¶Êª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊÌó170ÅÀ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±½ð¤¬Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾®ºä½ÕÇµ¡Û