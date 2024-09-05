Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¡Ö»öÁ°Æþ¹ñ¿³ººÀ©ÅÙ¡×Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¡¡´Ø·¸²þÁ±Æ§¤Þ¤¨ÍèÇ¯¤Ë¤â
¡¡Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ë¶õ¹Á¤Ç»öÁ°¤ËÆþ¹ñ¿³ºº¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü´Ú´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁÐÊý¤Î¿ÍÅª¤Ê±ýÍè¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï½ÐÈ¯Á°¤Ë¼«¹ñ¤Î¶õ¹Á¤ÇË¬Ìä¹ñ¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤ÎÂçÈ¾¤ò¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÅþÃå¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê³ÎÇ§¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü´Ú´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁÐÊý¤Î¿ÍÅª¤Ê±ýÍè¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï½ÐÈ¯Á°¤Ë¼«¹ñ¤Î¶õ¹Á¤ÇË¬Ìä¹ñ¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤ÎÂçÈ¾¤ò¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÅþÃå¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê³ÎÇ§¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£