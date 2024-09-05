¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£±£°£´¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¿¤Ð¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£±£°£´¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¿¤Ð¤¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1100¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇä¤ê¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¡¢1.1104¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÃÊ¤Î¥æー¥íÇã¤¤ºàÎÁ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EUR/USD¡¡1.1103¡¡GBP/USD¡¡1.3167¡¡USD/JPY¡¡143.45
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1100¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇä¤ê¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¡¢1.1104¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÃÊ¤Î¥æー¥íÇã¤¤ºàÎÁ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EUR/USD¡¡1.1103¡¡GBP/USD¡¡1.3167¡¡USD/JPY¡¡143.45