TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½ªÀïÄ¾¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¡ÖÉâÅç´Ý¡×¤¬µþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄáÏÑ¤ÇÄÀË×¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µìÆüËÜ·³¤ÎÍ¢Á÷Á¥¡ÖÉâÅç´Ý¡×¤Ï1945Ç¯8·î24Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©¤«¤é³ø»³¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ËµþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄá¹Á¤ØÆþ¹Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÇúÈ¯¤·¤ÆÄÀË×¡£Ä«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é500¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÉâÅç´Ý¤Î¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ïº£Ç¯5·î¤Î½°µÄ±¡³°Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢É½Âê¤Ë¡ÖÌ¾Êí¡×¤È¤Ä¤¯»ñÎÁ¤¬¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ª¤ª¤à¤Í70¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÉâÅç´Ý¤Î¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤òÆüËÜ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»Ä¤ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüËÜÂ¦¤Ç¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Êí¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¤ÈÉâÅç´Ý»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£