　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安や円高でリスク回避の売りが優勢となり、前日比390円安の3万6657円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、日経平均への新規採用が好感された野村総合研究所 <4307> [東証Ｐ]、みずほ証券が目標株価を2400円→2800円に引き上げたＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]など。そのほか、Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ <9828> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2226> コイケヤ　　　東Ｓ　食料品
<2820> やまみ　　　　東Ｓ　食料品
<3836> アバントＧ　　東Ｐ　情報・通信業
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学

<4307> 野村総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4413> ボードルア　　東Ｇ　情報・通信業
<4768> 大塚商会　　　東Ｐ　情報・通信業
<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼
<6417> ＳＡＮＫＹＯ　東Ｐ　機械

<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<9142> ＪＲ九州　　　東Ｐ　陸運業
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9828> ゲンキＧＤＣ　東Ｓ　小売業

株探ニュース