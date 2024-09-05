

本日の日経平均株価は、米ハイテク株安や円高でリスク回避の売りが優勢となり、前日比390円安の3万6657円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、日経平均への新規採用が好感された野村総合研究所 <4307> [東証Ｐ]、みずほ証券が目標株価を2400円→2800円に引き上げたＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]など。そのほか、Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ <9828> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2216> カンロ 東Ｓ 食料品

<2226> コイケヤ 東Ｓ 食料品

<2820> やまみ 東Ｓ 食料品

<3836> アバントＧ 東Ｐ 情報・通信業

<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学



<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業

<4413> ボードルア 東Ｇ 情報・通信業

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼

<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ 機械



<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器

<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<9142> ＪＲ九州 東Ｐ 陸運業

<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ 小売業



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