²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡£Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡×
Èà»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÌ·½âÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éâµ¤¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Èà»á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤éÃí°Õ¿®¹æ¤«¤â¡£
Ãå¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤êÁàºî¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Éâµ¤¤òµ¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤òÍýÍ³¤Ë²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë
Èà»á¤È²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤¬»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÍ×Ãí°Õ¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤ËÈËË»´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ä¶È¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÉáÄÌ¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ¡ÖÍè·î¤Ï¡»¡»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢»Ä¶È¤ä½ÐÄ¥¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢Éâµ¤Ãæ¤Î¾ì¹ç¤À¤È²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯»Ä¶È¤òÍýÍ³¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö½µËö½ÐÄ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤ÎÏÃ¤ËÌ·½â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Î»×¤¤¤Ä¤¤ÇÈà½÷¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸åÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤ÎÏÃ¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾õ¶·ÀáÌÜ¤ËÏÃ¤ÎÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÌ·½â¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤«±£¤·»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Éâµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Èà»á¤¬º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÉâµ¤Ãæ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ëÁá¤ÇÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¸À¤¤Æ¨¤ì¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Èà»á¤Î¡ÖÉâµ¤¤Î¾Úµò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡