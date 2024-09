ヒラシマは、東京都渋谷区神宮前に関東初の直営ショールーム&ショップ「PIANO ISOLA Tokyo」をオープンします。

ヒラシマ「PIANO ISOLA Tokyo」

店舗名 : PIANO ISOLA Tokyo(ピアノイソラ トウキョウ)

所在地 : 東京都渋谷区神宮前3丁目22-1 神宮前スクエア

売場面積: 約30坪

開店日 : 2024年9月13日(金)

営業時間: 11:00〜19:00

「特別な日常を」をコンセプトに、ユーザーの視点に立ち、使いやすいもの、新しい価値となるものを表現し、それが全ての人にとって「特別」なものになることを理想としたオリジナル家具ブランド「HIRASHIMA」をメイン事業とし活動を行っています。

HIRASHIMA の家具は、全て福岡の自社工場にて製造されており、ショールーム PIANO ISOLAでは、その良質な家具と共に国内外からセレクトしたインテリアアイテムを丁寧に設え、トータルコーディネートの提案をします。

