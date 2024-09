フランス産の高品質な製品が集結！ メイド・イン・フランス展

高品質なフランス産製品の見本市であるメイド・イン・フランス展(MIF Expo)は、2024年11月8日(金)〜11日(月)に、フランス パリのポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場で開催します。

メイド・イン・フランス展

<メイド・イン・フランス展 概要>

開催期間 :2024年11月8日(金)〜11日(月)

開催地 :フランス パリ ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場

入場対象者:業界関係者、バイヤー、一般消費者

入場料 :公式HPからの事前登録にて無料(招待制)、もしくは会場にて入場券購入の場合は10ユーロ

※当見本市はB to B、B to C両方の来場者を対象としていますが、招待制の見本市となり、公式HPより必要事項をご登録の上、主催者の承認が必要となる見本市です。

実績(2023):出展者数1,000社/来場者数10万人

※出展分野内訳は下記の通り

美容&健康 :70社

ホーム&デコレーション :277社

ファッション&アクセサリー:レディス 216社、メンズ 211社、キッズ 58社

他 ガストロノミー/各サービス業やパートナー企業/ツーリズム 等

毎年開催されるこの大規模イベントには、フランスで製品を製造する企業と消費者が一堂に会します。

特に「ファッション&アクセサリー」「美容&健康」「ホーム&デコレーション」の各分野におけるフランス産製品の専門性と卓越性に大きくスポットを当てています。

今年で12回目を迎えるメイド・イン・フランス展は、1,000社に及ぶ出展者のフランス製品を発見し、購入し、またギフトとしても利用してもらうため、フランスをはじめとする世界各国より10万人以上の来場者を迎える準備を進めています。

本年は、フランス製製品の調達や自社ブランドのためのフランス専門メーカーの発掘に熱心な、世界各国からのトレード・バイヤーの増加を見込んでおり、当見本市のパートナーである各国のフランス商工会議所とフランス政府対外貿易顧問委員会(CCE)とともに、準備をしています。

この見本市では、実際のフランス消費者の購買行動や、起業家たち自身によって語られるフランスのノウハウ、デザイン、クオリティ、そして品質基準の高さやそのラベルからも広く知られているフランスの豊かな伝統と歴史を、実感出来ます。

フランスの地場産業の振興と支援を目的としたこの見本市は、職人から大企業、メディア、フランス政府機関の代表に至るまで様々な分野のキーパーソンが集結し、4日間にわたりメイド・イン・フランス製品の豊かさ、多様性、持続可能性を称えるイベントとなっています。

