ÀîÂ¼ ÏÂµÁ»áÅÐÃÅ¡ªR¡õC¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

R&C「オンライン対談セミナー」

日程:2024年7月11日(木)16:00〜17:00

場所:オンライン

講師:オールイズウェル 代表取締役 川村 和義氏

R&C 代表取締役 足立 哲真

R&Cは、2024年7月11日(木)に保険営業のレジェンド・川村 和義氏を講師に迎え、オンライン対談セミナーを実施。

対談の様子や参加者の声をレポートします。

川村氏と足立は以前から交流があり、イタダキ法人という保険営業に特化した研修サイトを一緒に制作したことも。

この2人だからこその和気あいあいとした雰囲気で対談が進みました。

対談のトピックは主に3つ。

・誰しも経験する駆け出し時代のレジェンド2人はどのように駆け上がったのか?

・保険募集人としての人生を変えた出来事、経験

・保険募集人が「成長する」から「成長し続ける」になるために最も必要なものとは?

▼対談中のお話を少しご紹介

・保険営業を始めてから数年経ち、個人のお客様から月額50万円の契約を預かることができた。このとき、保険営業として次のステージにいけた!と思った。

・ロープレ文化はとても大切。ロープレをしている人がかっこいい、売れているという文化をつくっていくことが大事。

・成長するには、教育と環境が大事。

▼セミナー参加者の声

・今、自分がなぜ思うように売れないのか、自分自身の日頃の活動を見直す貴重な機会になりました。

・保険募集人としてのスタートが全く違ったお二人の話がとても良かったです。

・ロープレで実践的に学ぶことの重要性を再確認しました。

・環境で人は変わる、つくづくその通りだと思いました。

R&Cでは、保険営業の方はもちろん、営業職全般向けのスキル向上やキャリアアップに繋がるセミナーを開催する予定です。

■講師プロフィール

オールイズウェル 代表取締役社長 川村 和義

1994年プルデンシャル生命保険株式会社入社。

2001年営業所長として年間営業成績でトップを意味するPT(President’s Trophy)を獲得。

2008、09年支社部門2連覇。執行役員常務として社内初のティーチングフェローとなる。

2015年株式会社オールイズウェル設立。

「夢と勇気と笑いと感動あふれる組織づくり」を支援するため、営業コンサルティング、リーダー研修、セミナーなどの活動を行う。

2018年保険営業パーソン向けオンライントレーニングサイト「イタダキ)」を立ち上げ、現在4,000人以上が受講中。

R&C 代表取締役 足立 哲真

TOTに2010年度より最年少で入会。

弱冠35歳にして終身会員に認定される(TOT入会10回)。

生命保険代理店を中心に、相続やIFAに特化した法人等9社から成るグループの代表を務め、現在社員数は295名(2024年5月現在)。

閉鎖的な保険業界を変革し、世界から必要とされる総合金融代理店を築き上げるべく奮闘中。

2021年より4年連続「働きがいのある会社」に認定。

譲れない経営判断基準として1000年継続して栄える「1000年継栄」を定めている。

■次回開催セミナー

日時 : 2024年11月1日(金)16:00〜17:00

ゲスト : MDRT日本会代理店 分会長 伊月 貴博氏

テーマ(予定): 保険だけではカバーできない資産管理の課題について

