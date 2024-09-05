¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Î²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
2024Ç¯8·î23Æü¤«¤é11·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2¡Ë1³¬ ¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ½©¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ö¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ý²¦ÈÞ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬µÜÅÂ¤ÇÈë¤á¤ä¤«¤ËºÅ¤¹²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡£
²¾ÌÌ¤äÀð¡¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤¸¤¯¤ä¤Ö¤É¤¦¡¢·ª¡¢¥¶¥¯¥í¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê......¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï14»þ30Ê¬¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï5500±ß¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Ï5900±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£