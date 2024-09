Girls²「寄り道 -Take it easy baby-」MV公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■デビュー5周年を経て、“イマを生きる同世代に届けたいメッセージソング”が誕生

Girls2(2は2乗が正式表記)が、最新EP『寄り道 -Take it easy baby-』(10月30日発売)のリード曲「寄り道 -Take it easy baby-」のMVを公開した。

この楽曲は、“イマを生きる同世代に届けたいメッセージソング”として制作。キャッチーなダンスポップを主軸に置いていたこれまでのグループのイメージとは異なり、歌詞にはメンバー自身の弱さを吐露するような表現も含まれ、デビュー5周年を経てさらに成熟したGirls2を感じさせる。

MVは全編、愛知で撮影。ちょっとした寄り道が、転じて転じて、とんでもなく大きな寄り道になってしまう様子をメンバーによって描く、ゆるくて心温まるピースフルな映像となっており、“進もうとしていた道から逸れたとしても、遠回りしたとしても、最後にはきっとなんとかなる。大丈夫”というメッセージが込められている。

肩の力を抜いたダンスシーンも、このMVに彩りを加えている。振付は、縦型動画で多数のダンスバズを生み出すタイガが担当。Girls2メンバーと同世代の彼だからこそできる、等身大の表現にも注目しよう。

なお、「寄り道 -Take it easy baby-」は現在先行配信中。

リリース情報

2024.08.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「寄り道 -Take it easy baby-」

2024.10.30 ON SALE

EP『寄り道 -Take it easy baby-』



Girls2 OFFICIAL SITE

https://www.girls2.jp/