9·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡× ¡Ø¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î¼ö¤¤¡Ù
¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î¼ö¤¤¡×
¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ú¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î¼ö¤¤¡Û
¿Í¤ò¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢
ÍÆ»Ñ¤òÍýÍ³¤Ëº¹ÊÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡È¥ë¥Ã¥¥º¥à¡É
¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢
¿´¿È¤È¤â¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î¼ö¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDEEP¤Ë¸ì¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡È¥ë¥Ã¥¥º¥à¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß
¢§SHELLY¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¥ë¥Ã¥¥º¥à¡É¤Î°ãÏÂ´¶
¢§¥â¥Ç¥ë¡á¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¡Ä¤¹¤ß¤ì¤¬´¶¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë¶È¤Î¥È¥é¥¦¥Þ
¢§¡Ö³°¸«¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¡×Ì¡²è²È¡¦ÂíÇÈ¥æ¥«¥ê¤¬º£¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à
¢§¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤âNG¡©¡È¥ë¥Ã¥¥º¥à¡É¤Î¶³¦Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿ÌäÂ³½Ð¡ª
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤DEEP¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤
¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ª
Ëè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÎÊÌ¥·¥ê¡¼¥ºÈÖÁÈ¡ª
Æü¡¹¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é
Á°¸þ¤¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡ÚMC¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÁ°ÅÄ¸øµ±/SHELLY¡¦¤¹¤ß¤ì¡¦ÂíÇÈ¥æ¥«¥ê¡¡¢¨50²»½ç