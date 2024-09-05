ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢ÃÓÂ¼¤¬¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡¡¥·¥ó¥Ï¥ó¥É¥ó¥Ø¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü
¡¡¥·¥ó¥Ï¥ó¥É¥ó¥Ø¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè1Æü¡Ê5Æü¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¯¥é¥Ö72CC¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥³¡¼¥¹¡á7204¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î3¥Ä¥¢¡¼¶¦ºÅÂç²ñ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ÃÓÂ¼´²À¤¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸·ºÜÍº¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤ÏÎëÌÚ¹¸Í´¤¬67¤Ç²ó¤Ã¤Æ4°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢ÀÐÀîÎË¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢ÄÍÅÄÍÛÎ¼¡¢ÊÒ²¬¾°Ç·¤é¤¬68¤Ç9°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÈæ²Å°ìµ®¤Ï70¤Î37°Ì¤Ç¡¢Á°½µÍ¥¾¡¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï71¤Ç57°Ì¡£¡ÊÍ¥¾¡2714Ëü400±ß¡¢½Ð¾ì138Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢±«¡¢µ¤²¹26.4ÅÙ¡¢ÆîÀ¾¤ÎÉ÷5.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë