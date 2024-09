ÂæÏÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¡ªÂæÏÑ¸òÄÌÉô´Ñ¸÷½ð¡Ö´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×ºÊÉ×ÌÚÁï½¢Ç¤

台湾交通部観光署は、様々な台湾の魅力を日本へ向けて発信する観光アンバサダーに俳優の妻夫木聡さんが就任したことを発表。

台湾交通部観光署「観光アンバサダー」妻夫木聡就任

台湾交通部観光署は2024年9月4日(水)、様々な台湾の魅力を日本へ向けて発信する観光アンバサダーに俳優の妻夫木聡さんが就任したことを発表しました。

台湾へはこれまで何度も訪れており、自らも台湾の一ファンであるという妻夫木さんは、台湾観光の魅力をプロモーションする年間イメージキャラクターとして「これまでとは違った台湾ならではの魅力を日本の皆さんへお届けすることで、多くの方が台湾のファンになって貰えたら」と想いを語られました。

台湾交通部観光署では、アフターコロナ後より主に比較的若い女性をターゲットに「ビビビビ!台湾 さぁ!好奇心の旅へ。」のキャッチフレーズで世界的に観光プロモーションを展開。

今年はさらに多く日本からの観光客を台湾へ迎えるべく妻夫木さんをアンバサダーに迎え、「したいことぜんぶ!」のメッセージも加えて日本市場向けに展開します。

既にご本人が出演するプロモーションムービーの撮影が行われており、日本でも人気の台湾式朝食や日月潭での遊覧ボートから、阿里山での茶摘み・製茶体験、宜蘭県でのエビ釣りといった現地ならではの娯楽を体験。

妻夫木さん自身も、これらを収録したムービーの公開を楽しみにしていると述べています。

