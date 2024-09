¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¡ªSL Creations¡Ö¥¦¥ÁÃæ²Ú¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤´¤Ï¤ó¡×¤ò³Ú¤·¤à½©¤Î¿·¾¦ÉÊ

SL Creationsは、「ウチ中華」「アジアごはん」を楽しむ秋の新商品5品を期間限定で販売中!

■販売場所

SL Creationsオンラインストア

https://sl-creations.store/

SL Creationsは、「ウチ中華」「アジアごはん」を楽しむ秋の新商品5品を期間限定で販売中です。

■食欲の秋は「ウチ中華」「アジアごはん」で!

この秋イチオシの新商品は、食材の食感を楽しむ「たけのこ入り贅沢肉焼売」と、人気のルーローハンが手軽に楽しめる「ルーローハンの具」。

お好きな料理やお酒を用意し、家族や親しい友人と気兼ねなく過ごす贅沢な空間は、「ウチ中華」ならではの楽しみです。

家庭で料理する場合は使う必要がない保存料や着色料など、一般的な加工食品に使われることの多い添加物は使わず、かつ美味しさにこだわり、厳選した食材を使用しオリジナルのレシピで開発しています。

01. たけのこ入り贅沢肉焼売

粗挽きの豚肉と、こだわりの粗さに刻んだたけのこを贅沢に配合した食感豊かな焼売です。

かきや鶏がら、ほたてなどのエキスに椎茸と干し椎茸のうま味を加えた、深みのある味わいです。

【規格/価格】240g(30g×8個)/720円(税込)

02. ルーローハンの具

台湾料理の中でも親しみのあるルーローハン。豚バラ肉をしょうがやスパイスで甘辛く煮付けています。

香辛料控えめでお子さまにも食べやすく、豚肉を大きめに切ってあるので食べ応えは抜群です。

【規格/価格】120g(豚バラ肉約80g、たれ約40g)/710円(税込)

03. 4Xポークの肉餃子

豚のモモ肉とウデ肉を使い、ジューシーに仕上げたあんを、歯切れのよい皮で包みました。

しっかりとした肉感とシンプルな味わいで、どなたにも好まれる飽きのこない美味しさです。

【規格/価格】288g(24g×12個)/760円(税込)

04. 白身魚のフリット

ひと口大にカットしたホキに薄く衣をつけ、油で揚げました。

電子レンジで温め後、塩・ケチャップ・レモンなどでお楽しみ下さい。

また、ねぎやしょうがをいれた香味ソース、チリソースや海老マヨ風のアレンジもおすすめです。

【規格/価格】150g/660円(税込)

05. かぼちゃとココナッツのデザート春巻(ネットライスペーパー)

かぼちゃとココナッツを合わせて網状のライスペーパーで巻いた春巻は、やさしい甘みと軽やかな食感がうれしい一品。

さっと揚げて、またはフライパンで揚げ焼き!

【規格/価格】176g(22g×8本)/580円(税込)

