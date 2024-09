ユアサプライムスは、「前後の扉を外してお手入れできるオーブントースター800W」を2024年9月上旬より、順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com 」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。

ユアサプライムス「前後の扉を外してお手入れできるオーブントースター800W」

オーブントースター800W

型番 :PTO-TM800F(IV)

出力 :800W/温度調整 〜230度

タイマー :30分

付属品 :受け皿

外形寸法 :幅313×奥行き238×高さ230mm

庫内有効寸法:幅265×奥行き170×高さ80mm

重量 :2.8kg

電源コード長:1.1m

定格電圧 :100V

定格周波数 :50Hz、60Hz

定格消費電力:800W

生産国 :中国

価格 :5,980円(税込)

発売日 :9月上旬

ユアサプライムスは、「前後の扉を外してお手入れできるオーブントースター800W」を2024年9月上旬より、順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com 」他ショッピングサイト等にて販売します。

特徴

・スミまできれいにお手入れできる、前後の扉が外せるトースター

・カーボンヒーター搭載で、立ち上がりが早い

・直感的に操作できる、ツマミタイプの操作部

・食パン2枚が入るコンパクトファミリータイプ

・ヒーター管にヒーターガードが付いて、お手入れ時などに安心な構造

・丸みのあるやわらかいフォルム

■お手入れが簡単で、いつでも清潔に安全に使える

焼き網から落ちたパンくずや油分など、手が届かずにそのままにしていませんか?

トースターは食品カスを付けたまま使い続けると、汚れが取れにくくなるほか、調理の度にニオイが出たり、発煙や発火の原因になるおそれやキッチンへの虫の誘導にもつながります。

本製品は前扉も後扉も外すことができ、パンくずトレイや焼き網などほぼすべてのパーツを取り外して、前からも後ろからもお手入れができます。

■カーボンヒーターがカリっと素早く調理

立ち上がりが早いカーボンヒーターを上部に搭載。遠赤外線効果で表面はカリっと中はふわっと焼き上げます。

調理温度は最大230度、タイマー時間は30分まで設定でき、パンや餅などの簡単な調理から揚げ物のあたため、グラタンの調理など、幅広い調理に対応できます。

上下のヒーター管は、出し入れ時にヒーター管に触れるのを防止したり、お手入れ時の管の保護のためのガードが付いた安全設計になっています。

■簡単お手入れ方法

1. パンくずトレイを取り外す

2. 後扉を取り外す

3. 焼き網を取り外す

4. 前扉を取り外す

5. パンくずトレイ・後扉・焼き網を水洗い、庫内・前扉をお手入れ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 清潔に安全に使える!ユアサプライムス「前後の扉を外してお手入れできるオーブントースター800W」 appeared first on Dtimes.