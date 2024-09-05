¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯³«±à2¼þÇ¯µÇ°¡Ö½©¤Î¤É¤ó¤É¤³º×¤ê¡×11·î³«ºÅ¡¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤é¤Ë¤è¤ë³¨²è¶µ¼¼¤Ê¤ÉÍ½Äê
°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤¬¡¢º£Ç¯11·î¤Ç³«±à¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Ï¡¢Âè1´ü¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î³«¶È¤«¤éº£Ç¯11·î¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö½©¤Î¤É¤ó¤É¤³º×¤ê¡×¤¬11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃå¤±¤Æ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î·Ê¿§¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿²»³Ú¤ä¸ú²Ì²»¤¬Î®¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤é¤Ë¤è¤ë³¨²è¶µ¼¼¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤³¿¹¡×¤ÎÎ¢»³¤ò»¶ºö¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿ÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¤ÇµÇ°ÉÊ¤òºî¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·îÆþ¾ìÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢9·î10Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£