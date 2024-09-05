¡ÖÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¡Ä¡×½ÉÇñµÒ¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¡¡Åì³¤3¸©½é¤ÎÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡Ö³¦ ±üÈôÂÍ¡×5Æü¥ªー¥×¥ó
À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ ±üÈôÂÍ¡×¤¬5Æü¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢¡Ö³¦¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¹âµé²¹ÀôÎ¹´Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³¦ ±üÈôÂÍ¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ç24¥«½êÌÜ¡¢Åì³¤3¸©¤Ë¤Ï½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼49¼¼¤Î¤¦¤Á28¼¼¤¬ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£Íá°á¤Ç½ä¤ê¤Ê¤¬¤é²¹Àô¾ð½ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2¤Ä¤Î½ÉÇñÅï¤ÈÎ¥¤ì¡¢ÂçÍá¾ì¤Î¤¢¤ë·úÊª¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó½éÆü¤Î5Æü¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ´ÖÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿½ÉÇñµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÜÀß¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö½é¤á¤ÆÅì³¤ÃÏÊý¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤«¤é¡Ë
¡Ö³¦ ±üÈôÂÍ¡×¤Ï11·îËö¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£