À¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡Ö40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ö¾¾¤¿¤«»Ò¡×¡¢Â³¤¯2°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î15Æü¡Á7·î2Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷228¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÃ´Åö¡£¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷ÀÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£JA¶¦ºÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤òË¬¤ì¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò°ÖÌä¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¿Ùõ¤ËÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î·àÃæ²Î¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£CM¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÇÀ¿¼Â¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎÉ²È¤ÎÌ¼¤Ç°é¤Á¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÇÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¿Í¡£Î¢É½¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Ãç´ÖÍ³µª·Ã2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ìÃ»¤¤Êì¤Ø¤Î¼ê»æ2¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢2000Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØTRICK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¿Ùõ¤ËÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¾¾¤¿¤«»Ò1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î2ÂåÌÜ¡¦¾¾ËÜÇòóÀ¡Ê¤Ï¤¯¤ª¤¦¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤«¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØHERO¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥£¥è¥ó¤ÎºÊ ¡ÁºùÅí¤È¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡Á¡Ù¡Ø¹ðÇò¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î·àÃæ²Î¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£CM¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÇÀ¿¼Â¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎÉ²È¤ÎÌ¼¤Ç°é¤Á¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÇÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¿Í¡£Î¢É½¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)