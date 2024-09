【final:新ASMRイヤホン 限定試聴会】開催日時:9月7日12時~18時(最終入場17時30分)会場:final本社(川崎駅徒歩6分)所在地:神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目44-1入場料:無料

finalは、VTuberの周防パトラさんとコラボレーションしたワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR -Patra Black-/-Patra White-」を試すことができる「新ASMRイヤホン 限定試聴会」をfinal本社にて9月7日に開催する。開催時間は12時から18時(最終入場は17時30分)までで、入場料は無料。

8月23日に発表され予約受付が開始したVTuber・周防パトラさん監修のASMR特化ワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR -Patra Black-/-Patra White-」。今回は商品を実際に試すことができる「新ASMRイヤホン 限定試聴会」の開催予告がアナウンスされた。

製品視聴後はレビューをXに投稿することで、finalイヤーピース「TYPE-E」(有線イヤホンorワイヤレス)1ペアと専用ケースが会場でプレゼントされる。

また、当日は周防パトラさんモデルのイヤホンのほか、同社の新作イヤホンも複数用意され、様々な製品を試すことができる。

試聴対象製品

「ZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-」プロトタイプ COTSUBU for ASMR Patra Edition -BLACK Ver.- COTSUBU for ASMR -Patra Edition- COTSUBU for ASMR MK2/3D VR3000 for Gaming VR2000 for Gaming VR500 for Gaming E500

ZE500 for ASMR -Patra Black- 価格:9,800円

ZE500 for ASMR -Patra White- 価格:9,800円

VTuber 周防パトラさん

(C) 2023 final Inc.