¼¯»ùÅç¸©·ÙÉÔ¾Í»ö¼õ¤±É´¾ò°Ñ¡ÖÀßÃÖÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¡¡µ¼Ô²òÀâ
¼¯»ùÅç¸©·Ù¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï5Æü¡¢¡ÖÀßÃÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤·È¿ÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤Ä´ºº¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Êµ¼Ô¡ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²áÈ¾¿ô¤ÎµÄ°÷¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñÇÉ¤Ê¤É¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤äÆ°µÄ¤Ç¤Ï¡¢µÄÄ¹¤ò½ü¤¯50¿Í¤¬ºÎ·è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£9·î5Æü¸½ºß¡¢ÀßÃÖ¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸©Ì±Ï¢¹ç¤Î7¿Í¤ÈÌµ½êÂ°¤Î5¿Í¡¢¶¦»ºÅÞ1¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ13¿Í¡£ºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ33¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬5Æü¡¢¡ÖÀßÃÖÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á»¿À®¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Êµ¼Ô¡Ë5Æü¤ÎÃÄÁí²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ìò°÷¤Ï¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç»¿À®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¡¢Á°¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹¤ÎËÜÅÄ¾°»ÖÈï¹ð¤Ï¡ÖÌîÀîËÜÉôÄ¹¤¬ÉÔ¾Í»ö¤ò±£¤Ú¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÌîÀîËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö±£¤Ú¤¤¤Î°Õ¿Þ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ë¤Ï¸©Ì±¤«¤é¡ÖËÜÉôÄ¹¤Î±£¤Ú¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»¿À®ÇÉ¤«¤é¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÀ¼¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Æü¤ÎÃÄÁí²ñ¤ÇÈ¿ÂÐÇÉ¤«¤é¡ÖºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤ÎÀ¾¹â¸ç²ñÄ¹¤Ï¡ÖºÛÈ½¤Î¿Ê¤ßÊý¼¡Âè¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¡¢ÀßÃÖ¤Ë»¿À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Êµ¼Ô¡ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÈ³Â§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯½ÐÆ¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ú¸À¤òµñ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢6¤«·î°Ê²¼¤Î¶Øîþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¸©µÄ²ñ¤¬1880Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é144Ç¯´Ö¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©·Ù¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸©Ì±¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¯¡¢¸©Ì±¤ÎÉéÂ÷¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Î¸©µÄ¤Ë¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
Áòµ·,
À¸²Ö,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¿ÀÆàÀî