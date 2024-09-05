¶å½£¡¦²Æì¡¢ÂæÉ÷¤ÈÌÔ½ë¤Ç¸¥·ìÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡¡Á´·ì±Õ·¿¤Ç¼ûµëÉ¯Ç÷
¡¡8·îËö¤Ë³ÆÃÏ¤ò½±¤Ã¤¿ÂæÉ÷10¹æ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Þ¤ÞÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¶å½£¤ä²Æì¤Ç¸¥·ìÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¶¯É÷¤äÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿28¡Á30Æü¤Ï¡¢¸¥·ì¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬Ãæ»ß¡¢Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢3Æü´Ö¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó2600¿ÍÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Ï¸µ¡¹ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¸¥·ì²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ä¸¥·ìÉÔÂ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¡Ä
¡¡8·îËö¤Ë¶å½£¤òÄÌ²á¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ï¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¡¢Ä¹¤¯±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤¿¶å½£¤ä²Æì¤Ç¤Ï¡¢28¡Á30Æü¤Ë¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤ä¸¥·ì¥Ð¥¹¤¬40¥«½ê²ÔÆ¯¤Ç¤¤º¡¢20¥«½ê¤¬²ÔÆ¯»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤ä²Æì¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢Í¢·ìÍÑ·ì±Õ¤ò´ÉÆâ¤Î¸¥·ì¤À¤±¤Ç¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é·ì±ÕÀ½ºÞ¤òÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤Î·ì±Õ·¿¤â°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê400¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¸¥·ì¤Ï¡¢¸½ºß¤âÁá´ü¤Î¶¨ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¼ûµë¤ÏÉ¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¥·ì¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©ÌôÌ³¼¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²Æ¤Î¸©Æâ¤Î¸¥·ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢7·î¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1091¿Í¸º¤Î2728¿Í¡¢8·î¤¬Æ±3021¿Í¸º¤Î1086¿Í¤ÈµÞ¸º¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²Æ¾ì¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¤Ê¤É¤ÇÎãÇ¯¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¸º¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ç°ìÁØ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸©¤Ê¤É¤Ï5Æü¡¢¸©Î©ÂçÊ¬ËÉÜ¹â¹»¡ÊÂçÊ¬»Ô²Ö±à3¡Ë¤Ç¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¸¥·ìÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡Ö¸¥·ìÎ¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¸¥·ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶¨ÎÏ¼ÔÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷·×Ìó30¿Í¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¸¥·ì¤òÂÎ¸³¡£½é¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦2Ç¯À¸¤ÎÅÏÊÕÍª¿¿¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡ÖÃí¼Í¤ÎÄË¤ß¤ä·ì¤ò¼è¤é¤ì¤ëÉÔ°Â¤ÏÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¥·ì¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸¥·ì²ñ¾ì¤Ï¡¢³Æ¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊ¬¡Êhttps://www.bs.jrc.or.jp/bc9/oita/index.html¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¥Ï¤ï¤µ¤À¥¿¥¦¥ó¡ÊÂçÊ¬»Ô¶ÌÂô¡Ë¤Î¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÍû±Ñ¹À¡Û