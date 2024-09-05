¥¬¥¶¤Ç¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¡×¡¢°ì»þµÙÀïÂÐ¾Ý³°¤Ç¤ÏÀïÆ®¤Ç»à¼Ô¤â
¡¡À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï4Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¤Ç1¡Á4Æü¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â3Ëü¿Í°Ê¾åÂ¿¤¤19Ëü¿Í¤Ë¥Ý¥ê¥ª¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÂè1ÃÊ³¬¤¬´°Î»¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡5ÆüÄ«¤Ë¤Ï¥¬¥¶ÆîÉô¤Ç¤ÎÀÜ¼ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç2024Ç¯9·î5Æü¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î²ñ¾ì¤ËÊÂ¤ÖÂçÀª¤Î»ÔÌ±=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡WHO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÉô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÀÜ¼ï¤Ç¤ÏÌó500¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿15Ëü7Àé¿Í¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë19Ëü¿Í¤¬ÀÜ¼ï¤ËË¬¤ì¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ï¡¢¥¬¥¶Á´°è¤Î10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤âÌó64Ëü¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÃæÉô¤«¤é»Ï¤á¡¢ÆîÉô¡¢ËÌÉô¤Î½çÈÖ¤Ç3¡Á4Æü¤º¤Ä¡¢³ÆÆü¸áÁ°6»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÈÃÏ°è¸ÂÄê¤ÎÀïÆ®µÙ»ß¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÁÐÊý¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÀïÆ®¤¬Â³¤¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¤Ë¤Ï23¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£