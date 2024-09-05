Æ£¸¶µª¹á¡¢¶Ó¿¥°ìÀ¶»á¤«¤é²ÎÀ¼¤ò¤Û¤á¤é¤ì¡ÖÏ¿²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×
½÷Í¥Æ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÎÂçºå¡¦¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡Ê17Æü¤Þ¤Ç¡Ë½éÆüÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¡¢±é½Ð¤Î¶Ó¿¥°ìÀ¶»á¡Ê59¡Ë¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
µª¹á¤Ï½ª±é¸å¡¢¡ÖÂçºå¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
Î¾¿Æ¤¬ÏÂ²Î»³½Ð¿È¤ÇºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤âÏÂ²Î»³¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Ç´ØÀ¾¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¡£´¶¾ð¤ÎÉ½¤·Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡£¶Ó¿¥»á¤Ë¡Ö¸¶ºî¤òÏÂ²Î»³¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êµª¹á¤Ë¶Ó¿¥»á¤Ï¡Ö²Î¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥ó¥í¡¼²Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢·àÃæ¤Çµª¹á¤¬²Î¤¦¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤Î²Î¤ò¤Û¤á¤ë¤È¡¢µª¹á¤Ï¡ÖÏ¿²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ë¤Ï²£»³Í³°Í¡¢ÁÚÅÄ¼Óè½½í¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë2¿Í¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²£»³¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎNMB48¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤Î³¦·¨¡Ê¤«¤¤¤ï¤¤¡Ë¤Ï¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²û¤«¤·¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤äÈ¿±þ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÁÚÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£º£Æü¤Ïµª¹á¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¾Æ¤ÆùÊÛÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¸µµ¤¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£