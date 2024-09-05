¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í´¶¡ª ¾®·¿¥²ー¥àµ¡¡ÖAYANEO POCKET MICRO¡×¤¬11·î¾å½Ü¤ËÆüËÜÈ¯Çä3.5·¿¤Ê¤¬¤é¡Ö¸¶¿À¡×¤âÆ°¤¯
9·î5Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
11·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯(6GB/128GB)¡§39,800±ß ¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É/¥ì¥È¥í¥°¥ìー(8GB/256GB)¡§44,800±ß Àè¹ÔÍ½Ìó²Á³Ê(9·î19Æü¤Þ¤Ç)¡§ ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯(6GB/128GB)¡§35,820±ß ¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É/¥ì¥È¥í¥°¥ìー(8GB/256GB)¡§40,320±ß
¡¡AYANEO¤Ï¡¢AndroidÅëºÜ¤Î¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO POCKET MICRO¡×ÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬ÈÇ¤ò11·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï9·î5Æü¤è¤ê³«»Ï¡£
¡¡À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¤È¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢ËÜÂÎ¥«¥éー¤Î°ã¤¤¤Ç3¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¡£²Á³Ê¤Ï¥á¥â¥ê6GB/¥¹¥È¥ìー¥¸128GB¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬39,800±ß¡¢¥á¥â¥ê8GB/¥¹¥È¥ìー¥¸256GB¤Î¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É/¥ì¥È¥í¥°¥ìー¤¬44,800±ß¡£¤Ê¤ª¡¢9·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀè¹ÔÍ½Ìó²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬35,820±ß¡¢¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É/¥ì¥È¥í¥°¥ìー¤¬40,320±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Áá³ä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥â¥Ç¥ëÀèÃå5Ì¾¸ÂÄê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï31,840±ß¡¢¥½¥¦¥ë¥ì¥Ã¥É/¥ì¥È¥í¥°¥ìー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì35,840±ß¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAYANEO POCKET MICRO¡×¤ÏOS¤ËAndroid 13¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£SoC¤Ë¤ÏMedia Tek Helio G99¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤Ï6GB/8GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï128GB/256GB¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï3.5·¿/960¡ß640¥É¥Ã¥È¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ3:2¤ÎIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Î¾Ã¼¤Ë³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤ë¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊAndroid¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ÎÅ·¶õ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤¿´¶¿¨¤ä²ñ¾ì¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¡£
¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO POCKET MICRO¡×(¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯)
³Æ¼ï·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¤äÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖAYANEO Pocket S¡×¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¡£¥²ー¥àµ¡¤ÏÅ·¶õÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»³ÅÄÂóÏº»á¤Î»äÊª¤À¤½¤¦
Í½Ìó³«»Ï¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥Ã¥×
¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë3.5·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¡¡ÖAYANEO POCKET MICRO¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¥²ー¥àµ¡¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿AndroidÅëºÜ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£²èÌÌÎ¾Ã¼¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥àµ¡¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó156¡ß63¡ß18㎜(Éý¡ß¹â¤µ¡ß¸ü¤ß)¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó233g¡£ËÜÂÎ¤Îºà¼Á¤Ë¤ÏCNC¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ïº¸Â¦¾åÉô¤Ë½½»ú¥ー¡¢±¦Â¦¾åÉô¤Ë¤ÏA/B/X/Y¥Ü¥¿¥ó¡¢Î¾Ã¼²¼Éô¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Å·ÌÌÉô¤Ë¤ÏL1/L2¥ーµÚ¤ÓR1/R2¥ー¤âÈ÷¤¨¤ë¡£Å·ÌÌÉô¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ü¥¿¥ó¤È»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µー¤òÆâÂ¢¤·¤¿ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤âÁõÈ÷¡£ÄìÌÌÉô¤Ë¤ÏOTGÂÐ±þ¤ÎUSB 2.0 Type-C¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¡£º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏmicroSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡ÌµÀþLAN¤ÏWi-Fi 5¤ËÂÐ±þ¡¢Bluetooth¤Ï5.2¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï2,600mAh¡£ÎäµÑÀÇ½¤â¹â¤¯¡¢Âç·¿¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Android OS¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ÏÁ´¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Google Play Store¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤Î¡ÖAYASpace¡×µÚ¤Ó¥Ûー¥à¥é¥ó¥Á¥ãー¥½¥Õ¥È¡ÖAYAHome¡×¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¿¶Æ°¥âー¥¿ー¤ÏX¼´¥ê¥Ë¥¢¥âー¥¿ー¤Ç¡¢6¼´¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µー¤âÆâÂ¢¡£¿¶Æ°¤Î¤Ê¤¤¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤Ç¤â¥²ー¥à²»À¼¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¤Æ¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¡ÖSoundTAPMagic¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï3.5·¿/960¡ß640¥É¥Ã¥È¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ3:2¤ÎIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£È¯¿§¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤»ö¤â¤¢¤ê¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÈ÷¤¨¤ë
Å·ÌÌÉô¤Ë¤ÏL1/L2¡¢R1/R2¥Ü¥¿¥ó¤Î¤Û¤«¡¢²»ÎÌÄ´À°¥Ü¥¿¥ó¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µー¤òÆâÂ¢¤¹¤ëÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÈ÷¤¨¤ë
º¸Â¦ÌÌ¤ËmicroSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÁõÈ÷
ÄìÌÌÉô¤Ë¤ÏUSB 2.0 Type-CÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎÁ°ÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ïº¸Â¦¤Ï¥¹¥¿ー¥È/¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¡¢±¦Â¦¤Ë¤ÏAYASpace/AYAHome¥Ü¥¿¥ó¤¬¼Ð¤á¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤â2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤é¤Ï´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡ÖAYASpace¡×¤Ç¼«Í³¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡ÖRC¡×¤ËÌá¤ëµ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÂç·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎµÛµ¤¸ý¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¥²ー¥àµ¡¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥í¥´¥·ー¥ë¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡ÖAYASpace¡×¤Ï²èÌÌ²¼Éô¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Ü¥¿¥ó¤«¤é1¥¿¥Ã¥Á¤Çµ¯Æ°¤Ç¤¤ë
¥Ûー¥à¥é¥ó¥Á¥ãー¥½¥Õ¥È¡ÖAYAHome¡×¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÂò»þ¤Ë¥¤¥áー¥¸²èÁü¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤àËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï°ì¸À¡Ö¤è¤¯¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âç¤¤¹¤®¤º¾®¤µ¤¹¤®¤º¡¢¼ê¤Ë¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó°Ê¾å¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡Áàºî´¶¤ÏÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥Ü¥¿¥ó¤Î¿¿²¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áàºî¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¿Æ»Ø¤ò°Õ¼±¤·¤Æ°ú¤´ó¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã´³¤Î»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢A/B/X/Y¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Î·ä´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤äµç¶þµ¤Ì£¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÄøÅÙ¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥²ー¥à¼«ÂÎ¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SoC¤¬¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëMedia Tek Helio G99¤Î¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¥¤¾å¤Ï¤â¤¿¤Ä¤¤ä°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ê¤É¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÇØÌÌµÛµ¤/Å·ÌÌÇÓµ¤¤ÎÂç·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥óÅëºÜ¤ÇÎäµÑÀÇ½¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤âSoC¤ÎÀÇ½¤¬Íî¤Á¤ë»ö¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²òÁüÅÙ¤¬Äã¤á¤ÊÅÀ¡¢¥²ー¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ê¤É¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î³ÆÉô¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¾®·¿¤Ç¼ê¤ËÆëÀ÷¤àËÜÂÎ¡£³Ñ¤ÏÁ´¤Æ´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤À
½Ä²èÌÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥²ー¥à¤â¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾¡Éé¡ª
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï7·î¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Snapdragon G3x Gen 2ºÎÍÑ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëAndroid¥²ー¥àµ¡¡ÖAYANEO Pocket S¡×¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¶õ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢»³ÅÄÂóÏº»á¤Ï¡ÖAYANEO Pocket S¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AYANEO POCKET MICRO¤Ï¡È¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¥²ー¥àµ¡¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀßÄê¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹Ô¤ÎAndroid¸þ¤±¥²ー¥à¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ä¡Ö¸¶¿À¡×¤Ê¤É¤â²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÃ¼Ëö¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤Î±ÇÁü/²»³Ú¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¤¬3.5·¿¤È¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÇ®Ãæ¤·¤¹¤®¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½»þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤Ë¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ·²¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ²½¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸åÍ×Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AndroidÃ¼Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËSIM¥¹¥í¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢SIM¥¹¥í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í×Ë¾¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤¬½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Óー¥à½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢º£½µËö¤¯¤é¤¤¤«¤éÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï½©ÍÕ¸¶¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼Âµ¡¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜÂÎÁ°ÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥È/¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«È¯¤¬¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÀß·×¤·¤¿¸«½ê¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¦
¤³¤Á¤é¤¬¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¤Î¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó
È¯É½»þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤Ë¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¸þ¤±Ã¼Ëö¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÍÑ¤Î¥µ¥ÖÃ¼Ëö¡¢²»³Ú/Æ°²èÍÑ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑÍÑÅÓ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿