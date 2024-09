AI³èÍÑ¤ÇºÇÅ¬¤Ê·ÈÂÓÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ªH.I.S. Mobile¡Ø¼«Í³¼«ºß2.0¥×¥é¥ó¡Ù

H.I.S. Mobileは、新料金プランの『自由自在2.0プラン』の提供を2開始し、同時にキャンペーンを開催中。

H.I.S. Mobile『自由自在2.0プラン』

H.I.S. Mobileは、新料金プランの『自由自在2.0プラン』の提供を2開始し、同時にキャンペーンを開催中です。

昨年にはモバイル端末の保有率が97%となり、有料動画配信サービス加入者の増加、高画質な写真のSNSへの投稿・閲覧頻度の増加、生成AIサービスの普及など、モバイル通信のトラフィック量は前年比19.6%増と年々、増加傾向にあります(※)。

一方で個々人が利用するサービスや用途によって、通信量に大きな差があり、HISモバイル顧客においても利用しているプランと利用量のミスマッチも顕在化。

今回の新プランでは新たに7つの容量に細分化し、顧客ニーズに合わせるとともにAIを活用して各顧客にマッチしたプランの提案、相談ができるAI料金コンシェルジュのサービス提供を開始。

また、顧客へのアンケート結果からHISグループならではの特典をご用意し、魅力あるプランに進化させていきます。

(※)出典:総務省「情報通信白書令和6年版 インフォグラフィック」

※2024年9月5日(木)15:00〜公開予定

■プランの特徴

【1】業界最安値級 電話&高速データ通信付280円〜。

【2】キャリア サブブランド対抗!10GB 30GBプランを新設。

【3】20GB 30GBプランは1分増量した6分かけ放題付き。

【4】最適なプランを3カ月間で提案するAI料金コンシェルジュを永年無料でご提供。

■契約者優待特典

月額国内通信プラン(格安SIM)をご契約のお客様優待特典がさらに充実!!

【1】ハワイ「LeaLeaトロリー」1日乗り放題パス($35)が無料

【2】豊洲 千客万来 海鮮バイキング「いろは」10%オフ

【3】「変なホテル」宿泊代金5%オフ

【4】HIS Wi-Fiレンタル料金50%オフ

その他多数特典をご用意予定

契約者優待特典(LeaLeaトロリー)

契約者優待特典(豊洲 千客万来 海鮮バイキング「いろは」)

■新プラン提供記念“ココロオドル”キャンペーン

新料金プラン発売記念ココロオドルキャンペーン

【1】契約事務手数料最大99%オフキャンペーン

【2】アンケート回答でハワイ旅行などが抽選であたる!

格安SIMプラン契約時の事務手数料の割引、アンケート回答・応募で“ココロオドル”特典をプレゼント!

期間中にアンケートに回答した方の中から抽選でハワイ航空券や国内ホテル宿泊券、人気レストランのご招待券などをプレゼントします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI活用で最適な携帯料金プラン!H.I.S. Mobile『自由自在2.0プラン』 appeared first on Dtimes.