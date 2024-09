ヒカリパートナーズは、訴訟向け等の付郵便調査、公示送達調査を安価(全国:15,000円税別)な費用で全都道府県において9月1日より提供中です。

ヒカリパートナーズは、訴訟向け等の付郵便調査、公示送達調査を安価(全国:15,000円税別)な費用で全都道府県において9月1日より提供中。

当社では委託カメラマン・契約調査員約700名のネットワークを活用して付郵便公示送達調査業務(探偵業)を行っています。

この度全都道府県に調査員の配置を終えたので、サービスの提供を開始しました。(探偵業届出証明番号:第30240027)

訴訟が多い弁護士、司法書士、金融会社或いは建物明渡訴訟が多い賃貸家賃保証会社様等向けの付郵便・公示送達調査を行う探偵業の会社は沢山ありますが、当社は不動産現地調査、各種の現地写真撮影の経験豊富なスタッフが全都道府県に居住していることから確かな現地調査力を生かすことでコスト競争力を発揮できると判断し調査業務へ参入しました。

住居所訪問調査は、ライフラインや近隣ヒアリングなどの特有の手法が必要なため、調査員の教育を段階的に広めてようやく全都道府県に調査員が確保できた為、本業務の全国展開を9月より開始しました。

訪問調査業務は、クラウドを活用したスマホの訪問調査アプリを利用して、現地で調査内容をスマホに入力、写真もスマホのアプリに保存することでスピード化、ペーパーレス化を実現しコスト削減とセキュリティを確保。

住居所訪問調査サービスは、付郵便・公示送達調査のほかに訪問置手紙、ドア蝶番への目貼り、近隣写真撮影、室内の安否確認、執行立会などを行います。

調査費用は、全国標準料金税込:16,500円です。地方小都市やへき地などは別途交通費の追加が発生します。納品までは7営業日以内にメールで行います。

