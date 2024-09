¤¯¤ë¤Ã¤È´¬¤­¤¢¤²¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥­¡¼¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥é¥ó¥°¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×

ブルボンは、カカオ風味で満足感を高めたクッキー「ラングロールショコラノワール」を2024年9月10日(火)に発売します。

ブルボン「ラングロールショコラノワール」

商品名 : ラングロールショコラノワール

内容量 : 76g(個装紙込み)

発売日 : 2024年9月10日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

賞味期限 : 8カ月

「ラングロールショコラノワール」は、くるっと巻きあげたひとくちサイズのラングドシャクッキーを、チョコレートでコーティング。

ラングドシャクッキーはココアパウダーを練り込むことでほろ苦く仕上げ、マイルドなチョコレートとの組み合わせによりカカオの風味豊かな味わいを楽しめます。

1本ずつ個包装となっています。

